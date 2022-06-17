В Украине завершилась посевная и стартовала жатва
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Украине завершили посевную кампанию, на юге уже стартовала жатва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.
Детали
По состоянию на 16 июня завершен сев яровых культур. Всего засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га.
"Аграрии Украины завершили работы по посевной. Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляли 14 163,4 тыс. га, что на 2 752,9 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га)", – говорится в сообщении.
По итогам посевной кампании 2022 года, наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.
Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года. Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно и сохранили высокий показатель в 4 млн 702 тыс. га.
Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году 4 млн 639 тыс. против 5 млн 500 тыс. га в прошлом году.
По оперативным данным посеяно:
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- яровой пшеницы 191,1 тыс. га;
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- ярового ячменя 951,4 тыс. га;
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- ярового рапса 34,1 тыс. га;
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- овса 159,3 тыс. га;
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- гороха 131,0 тыс. га;
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- гречки 75,3 тыс. га;
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- проса 49,5 тыс. га;
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- кукурузы 4 639,4 тыс. га;
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- сахарной свеклы 180,6 тыс. га;
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- подсолнечника 4 702,7 тыс. га;
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- сои 1 212,6 тыс. га;
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- картофеля 1 104,2 тыс. га.
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По информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года произведен на площади 7,6 млн га, в том числе:
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- озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га,
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- ржи посеяно 109 тыс. га,
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- ячменя посеяно 969 млн га.
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Кроме того, посев озимого рапса произведен на площади 1 млн 414 тыс. га.
Добавим
На юге Украины уже стартовала жатва.
"В южных регионах начинается сбор нового урожая озимого ячменя. Первыми в Украине в жатвенные летние поля вышли аграрии Одесской области. В Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя. Первые обкосы на площади 7 тыс. га 14,7 тыс. тонн зерна нового урожая", – говорится в сообщении.
Всего к сбору в этом году в Одесской области подлежит 1 млн 61 тыс. га озимых зерновых. В частности, 551 тыс. га озимой пшеницы, 244 тыс. га озимого ячменя, 50 тыс. га ярового ячменя и 190 тыс. га рапса.
Согласно аналогичному периоду прошлого года, жатва еще не начиналась.
Напомним
Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщал, что урожай следующего года в Украине может сократиться на 40%.