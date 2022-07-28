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Дефицит офицеров из-за больших потерь: в рф массово раздают сержантам звание "младший лейтенант"

Киев • УНН

 • 232619 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В армии рф возник дефицит офицеров на фоне больших боевых потерь. В таком случае оккупационное руководство, чтобы заполнить эти вакансии начато массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

«Еще одна причина дефицита кадров – нежелание военнослужащих из росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых «сводных подразделений», которые формируются не по профессиональному признаку. В результате, большое количество военных в них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь», – говорится в сообщении.

Детали

В ГУР отмечают, что большинство оккупантов, участвовавших в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем. Чтобы предотвратить «отток кадров», руководство ССРФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача – выявления военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях.

На территории ростовской области в небольших населенных пунктах проходят активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных лиц. Областные военные комиссариаты осуществляют призыв молодых людей, проходивших военную службу и имеющих артиллерийский опыт. Лица, служившие в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Им сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации военнослужащих, участвующих в войне против Украины (конкретные сроки не объявляются). Сейчас почти из каждого села ростовской области на военную службу призвано от семи до десяти местных жителей.

«Одновременно в пограничной с Украиной белгородской области россии местные жители начали массово уничтожать собственное имущество с целью получения компенсации от власти за якобы обстрелы со стороны Украины. В области нарастает количество претензий к властям по поводу ее неспособности обеспечить качественный ремонт поврежденных зданий», - говорится в сообщении.

Дополнение 

В Херсоне движение сопротивления взорвало экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Один предатель “отбыл на концерт Кобзона”, а второй несколько “задержится” в медицинском заведении.

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