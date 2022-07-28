Дефіцит офіцерів через великі втрати: у рф масово роздають сержантам звання "молодший лейтенант"

Цитата



«Ще одна причина дефіциту кадрів – небажання військовослужбовців зс та росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України. В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих «зведених підрозділів», які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат», - ідеться в повідомленні.



Деталі

В ГУР наголошують, що більшість окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти «відтоку кадрів», керівництво зс рф формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.

На території ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.

«Одночасно в прикордонній з Україною бєлгородській області рф місцеві жителі почали масово нищити власне майно з метою отримання компенсації від влади за, нібито, обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

У Херсоні рух спротиву підірвав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Один зрадник “відбув на концерт Кобзона”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі.