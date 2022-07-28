Дефіцит офіцерів через великі втрати: у рф масово роздають сержантам звання "молодший лейтенант"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. В армії рф виник дефіцит офіцерів на фоні великий бойових втрат. В такому випадку окупаційне керівництво, щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
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«Ще одна причина дефіциту кадрів – небажання військовослужбовців зс та росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України. В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих «зведених підрозділів», які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат», - ідеться в повідомленні.
Деталі
В ГУР наголошують, що більшість окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти «відтоку кадрів», керівництво зс рф формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.
На території ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.
«Одночасно в прикордонній з Україною бєлгородській області рф місцеві жителі почали масово нищити власне майно з метою отримання компенсації від влади за, нібито, обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
У Херсоні рух спротиву підірвав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Один зрадник “відбув на концерт Кобзона”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі.