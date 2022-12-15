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Дефицит электроэнергии все еще значителен, в некоторых областях аварийные отключения - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 733978 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ситуацию усложняют погодные условия. В отдельных областях из-за превышения лимитов применены аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

В компании сообщили, что на востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. "Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", - отметили в Укрэнерго.

Также там указали, что всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже с утра в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

В ближайшие дни во всех областях планируют ввести плановые отключения света.

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