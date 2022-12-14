Найближчими днями в усіх областях планують ввести планові відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні найближчими днями планують ввести планові відключення електроенергії на усій території України. Про це в ефірі національного марафону повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від областей та обленерго: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення”, — повідомив Тимошенко.
Чиновник зазначив, що сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях.
“Найближчими днями ми хочемо вийти в усіх областях на планові відключення”, — додав заступник керівника ОП.
Нагадаємо
В Україні внаслідок російських обстрілів пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують населення електроенергією.