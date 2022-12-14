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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Найближчими днями в усіх областях планують ввести планові відключення світла

Найближчими днями в усіх областях планують ввести планові відключення світла

Київ • УНН

 • 731239 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні найближчими днями планують ввести планові відключення електроенергії на усій території України. Про це в ефірі національного марафону повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

“Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від областей та обленерго: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення”, — повідомив Тимошенко.

Чиновник зазначив, що сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях.

“Найближчими днями ми хочемо вийти в усіх областях на планові відключення”, — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо

В Україні внаслідок російських обстрілів пошкоджено від 40 до 50% розподільчих мереж, які забезпечують населення електроенергією.

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