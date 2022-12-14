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В ближайшие дни во всех областях планируют ввести плановые отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине в ближайшие дни планируют ввести плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

“Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это прежде всего, что мы требуем от областей и облэнерго: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения”, — сообщил Тимошенко.

Чиновник отметил, что сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях.

“В ближайшие дни мы хотим выйти во всех областях на плановые отключения”, — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним

В Украине в результате российских обстрелов повреждено от 40 до 50% распределительных сетей, обеспечивающих население электроэнергией.

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