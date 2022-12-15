Дефіцит електроенергії все ще значний, у деяких областях аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію ускладнюють погодні умови. В окремих областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру", - повідомили в Укренерго.
Деталі
У компанії повідомили, що на сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. "Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових", - зазначили в Укренерго.
Також там вказали, що всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.
"На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення", - зазначили в Укренерго.
Доповнення
Найближчими днями в усіх областях планують ввести планові відключення світла.