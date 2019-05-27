Дефицит госбюджета Молдовы увеличился почти в 10 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По сравнению с показателем прошлого года дефицит государственного бюджета Молдовы увеличился почти в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Молдовы, передает УНН со ссылкой на "Инфотаг".
По данным ведомства, дефицит госбюджета превысил 1,686 млрд леев против 189,9 млн год назад. При этом остатки средств на счетах госбюджета достигли к концу апреля 4,834 млрд, из которых 1,854 млрд леев – на проекты, финансируемые из внешних источников. Год назад они равнялись 4,712 млрд и, соответственно, 589,7 млн леев.
Расходы бюджета выросли за год на 21,7%, достигнув к началу мая 13,701 млрд (769,7 млн долларов США). Больше всего затраты государства выросли на социальную защиту - на 1,011 млрд леев и на образование – на 693,8 млн.
При этом, по данным ресурса, поступления в государственный бюджет к началу мая выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 948,1 млн леев (8,6%) и превысили 12,014 млрд леев (674,9 млн долларов). Рост объясняется как увеличением поступлений основных доходов на 917,5 млн леев (8,1%) – до 11,894 млрд, так и от проектов, финансируемых из внешних источников - на 30,6 млн леев (34,2%) - до 120,2 млн.
Напомним, Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в середине июня может подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.