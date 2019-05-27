Дефіцит держбюджету Молдови збільшився майже у 10 разів

За даними відомства, дефіцит держбюджету перевищив 1,686 млрд леїв проти 189,9 млн рік тому. При цьому залишки коштів на рахунках держбюджету досягли до кінця квітня 4,834 млрд, з яких 1,854 млрд леїв - на проекти, що фінансуються із зовнішніх джерел. Рік тому вони дорівнювали 4,712 млрд і, відповідно, 589,7 млн леїв.

Витрати бюджету зросли за рік на 21,7%, досягнувши до початку травня 13,701 млрд (769,7 млн доларів). Найбільше витрати держави зросли на соціальний захист - на 1,011 млрд леїв і на освіту - на 693,8 млн.

При цьому, за даними ресурсу, надходження до державного бюджету до початку травня зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 948,1 млн леїв (8,6%) і перевищили 12,014 млрд леїв (674,9 млн доларів). Зростання пояснюється як збільшенням надходжень основних доходів на 917,5 млн леїв (8,1%) - до 11,894 млрд, так і від проектів, що фінансуються із зовнішніх джерел - на 30,6 млн леїв (34,2%) - до 120, 2 млн.

Нагадаємо, Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в середині червня може підписати Указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів.