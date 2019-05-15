Президент Молдовы заявил о возможном роспуске парламента
Киев • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в середине июня может подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Об этом он сказал на встрече с руководителями дипломатических миссий в Кишиневе, передает УНН со ссылкой на point.md.
"Касательно политической ситуации в стране выразил сожаление тупиковой ситуацией, создавшейся в высшем законодательном органе. Отметил, что, если до середины июня не будут созданы управляющие органы парламента, я буду вынужден подписать указ о его роспуске и о назначении даты проведения досрочных парламентских выборов", - написал Додон на своей странице в Facebook, комментируя встречу.
Он подчеркнул, что "это плохой для Молдовы сценарий, учитывая риски замораживания инвестиционных проектов в области инфраструктуры, появления новых рисков в бюджетной системе, переноса создания правительства и проведения всеобщих местных выборов".
Как сообщал УНН, вероятность парламентских внеочередных выборов в Молдове составляет 70%.