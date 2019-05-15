Президент Молдови заявив про можливий розпуск парламенту

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в середині червня може підписати Указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій у Кишиневі, передає УНН з посиланням на point.md.