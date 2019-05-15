Президент Молдови заявив про можливий розпуск парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в середині червня може підписати Указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій у Кишиневі, передає УНН з посиланням на point.md.
"Відносно політичної ситуації в країні висловив співчуття щодо тупикової ситуації, що створилася в найвищому законодавчому органі. Зазначив, що, якщо до середини червня не буде створено керівні органи парламенту, я буду змушений підписати указ про його розпуск і про призначення дати проведення дострокових парламентських виборів", - написав Додон на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч.
Він підкреслив, що "це поганий для Молдови сценарій, враховуючи ризики заморожування інвестиційних проектів в області інфраструктури, появи нових ризиків у бюджетній системі, перенесення створення уряду і проведення загальних місцевих виборів".
Як повідомляв УНН, ймовірність парламентських позачергових виборів у Молдові становить 70%.