Defence News: Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65030 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79688 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82415 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100576 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104647 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111613 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122822 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

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Defence News: Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки"

Defence News: Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки"

Киев  •  УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пентагон решил перевооружить свои новейшие и самые крупные ракетные эсминцы-“невидимки” класса Zumwalt (он же проект DDG-1000) и изменить их назначение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на еженедельник Defence News.

На 2019 финансовый год, который начнется в США 1 октября 2018 года, Минобороны запросило у Конгресса 89,7млн долларов на переоснащение другими ракетными системами двух таких кораблей.

“После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное назначение этих эсминцев — с нанесения ударов по наземнм целям на борьбу с надводными кораблями”, — приводит издание выдержки из проекта бюджета Пентагона, направленного членам Конгресса 12 февраля.

С этой целью предполагается оснастить эсминцы зенитными ракетами SM-6 с активной системой самонаведения. Их дальность действия — более 370 км. Они могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей. В августе прошлого года во время испытаний, проводимых ВМС, с помощью SM-6 была сбита баллистическая ракета средней дальности.

Для ВМС планируется закупить 125 таких ракет, производимых корпорацией Raytheon, в течение ближайших пяти лет.

Ракетные эсминцы-“невидимки” класса Zumwalt является крупнейшими из американских ракетных эсминцев: длина — около 186 м, ширина — около 25 м, водоизмещение — около 15 тыс. тонн. Сначала их планировалось построить 28, но из-за бюджетных ограничений и высокой стоимости экспериментальных технологий, которые были заложены в конструкцию, пришлось вносить коррективы: сократили до семи и, в конечном итоге, остановились на трех. Согласно оценкам, обойдутся они налогоплательщикам в целом в 22 млрд долларов США. Издание подчеркивает, что “это самые дорогие эсминцы в истории американских ВМС”.

Напомним, канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом соглашение на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками.

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