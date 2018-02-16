Defence News: Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пентагон решил перевооружить свои новейшие и самые крупные ракетные эсминцы-“невидимки” класса Zumwalt (он же проект DDG-1000) и изменить их назначение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на еженедельник Defence News.
На 2019 финансовый год, который начнется в США 1 октября 2018 года, Минобороны запросило у Конгресса 89,7млн долларов на переоснащение другими ракетными системами двух таких кораблей.
“После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное назначение этих эсминцев — с нанесения ударов по наземнм целям на борьбу с надводными кораблями”, — приводит издание выдержки из проекта бюджета Пентагона, направленного членам Конгресса 12 февраля.
С этой целью предполагается оснастить эсминцы зенитными ракетами SM-6 с активной системой самонаведения. Их дальность действия — более 370 км. Они могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей. В августе прошлого года во время испытаний, проводимых ВМС, с помощью SM-6 была сбита баллистическая ракета средней дальности.
Для ВМС планируется закупить 125 таких ракет, производимых корпорацией Raytheon, в течение ближайших пяти лет.
Ракетные эсминцы-“невидимки” класса Zumwalt является крупнейшими из американских ракетных эсминцев: длина — около 186 м, ширина — около 25 м, водоизмещение — около 15 тыс. тонн. Сначала их планировалось построить 28, но из-за бюджетных ограничений и высокой стоимости экспериментальных технологий, которые были заложены в конструкцию, пришлось вносить коррективы: сократили до семи и, в конечном итоге, остановились на трех. Согласно оценкам, обойдутся они налогоплательщикам в целом в 22 млрд долларов США. Издание подчеркивает, что “это самые дорогие эсминцы в истории американских ВМС”.
Напомним, канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом соглашение на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками.