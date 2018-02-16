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Defence News: Пентагон вирішив переозброїти свої новітні есмінці-"невидимки"

Defence News: Пентагон вирішив переозброїти свої новітні есмінці-"невидимки"

Київ • УНН

 • 8741 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Пентагон вирішив переозброїти свої новітні найбільші ракетні есмінці-“невидимки” класу Zumwalt (він же проект DDG-1000) та змінити їх призначення. Про це повідомляє УНН з посиланням на тижневик Defence News.

На 2019 фінансовий рік, який почнеться в США 1 жовтня 2018 року, міноборони запросило в Конгресу США 89,7 мільйонів доларів на переоснащення іншими ракетними системами двох таких кораблів.

“Після всебічного аналізу вимог до кораблям класу Zumwalt керівництво ВМС вирішило переорієнтувати основне призначення цих есмінців — з нанесення ударів по наземнм цілям на боротьбу з надводними кораблями”, — наводить видання витяги з проекту бюджету Пентагону, спрямованого членам Конгресу 12 лютого.

З цією метою передбачається оснастити есмінці зенітними ракетами SM-6 з активною системою самонаведення. Їх дальність дії — понад 370 км. Вони можуть також використовуватися для ураження надводних і наземних цілей. У серпні минулого року під час випробувань, що проводяться ВМС, за допомогою SM-6 була збита балістична ракета середньої дальності.

Для ВМС планується закупити 125 таких ракет, вироблених корпорацією Raytheon, протягом найближчих п'яти років.

Ракетні есмінці-“невидимки” класу Zumwalt є найбільшими з американських ракетних есмінців: довжина — близько 186 м, ширина — близько 25 м, водотоннажність — майже 15 тис. тонн. Спочатку їх планувалося побудувати 28, але через бюджетні обмежень і високу вартість експериментальних технологій, які були закладені в конструкцію, довелося вносити корективи: скоротили до семи і, в кінцевому підсумку, зупинилися на трьох. Згідно з оцінками, обійдуться вони платникам податків в цілому в 22 млрд доларів США. Видання підкреслює, що “це найдорожчі есмінці в історії американських ВМС”.

Нагадаємо, канадська компанія Colt Canada сподівається укласти з Києвом угоду на переозброєння української армії своїми штурмовими гвинтівками.

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