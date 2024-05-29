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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 22:37  •  381 просмотра

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Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.

В зоне боевых действий оккупанты продвинулись неподалеку Уманского и в Старомайорском. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Уманского и в Старомайорском. Уточнен район Богдановки

- DeepState.

Напомним

По информации Генштаба, на Покровском направлении оккупанты совершили 25 штурмов, пытаясь нарастить огневой контроль вдоль линии соприкосновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Потери агрессора составляют более 220 убитых и раненых, 6 боевых бронированных машин и 4 автомобиля уничтожено, а также 1 ПТУР. Повреждена 1 боевая бронированная машина, 1 пушка и 2 минометы.

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