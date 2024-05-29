DeepState: рф просунулася біля Уманського та в Старомайорському
Київ • УНН
Ворожі війська просунулися вперед поблизу Уманського та в Старомайорському.
У зоні бойових дій окупанти просунулися неподалік Уманського та в Старомайорському. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському. Уточнено район Богданівки
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За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку окупанти здійснили 25 штурмів, намагаючись наростити вогневий контроль уздовж лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Втрати агресора становлять більше 220 вбитих та поранених, 6 бойових броньованих машин та 4 автомобілі знищено, а також 1 ПТУР. Пошкоджено 1 бойова броньована машина, 1 гармата та 2 міномети.
За добу рф завдала 3 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснила 2849 обстрілів по території України29.05.24, 00:16 • 31789 переглядiв