DeepState: оккупанты захватили 2 населенных пункта: где именно продвинулись захватчики
Киев • УНН
По DeepState, вражеские силы захватили Кураховку, Шахтерское и продвинулись возле еще 5 населенных пунктов.
Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, на передовых в Украине произошло 167 боевых столкновений. Агрессор совершил один ракетный и 56 авиаударов, запустив одну управляемую ракету, 81 КАБ и 437 дронов-камикадзе, а также более трех тысяч обстрелов.
DeepState: Оккупанты захватили Ясную Поляну1 ноября 2024, 22:50 • 16050 просмотров