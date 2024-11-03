DeepState: оккупанты захватили 2 населенных пункта: где именно продвинулись захватчики

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 106233 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 115420 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 117277 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 138085 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 151043 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 144561 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 141661 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 190903 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131931 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 216245 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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31 октября 2024, 16:05 • 110944 просмотра
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DeepState: оккупанты захватили 2 населенных пункта: где именно продвинулись захватчики

DeepState: оккупанты захватили 2 населенных пункта: где именно продвинулись захватчики

Киев  •  УНН

00:53 • 1246 просмотра

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По DeepState, вражеские силы захватили Кураховку, Шахтерское и продвинулись возле еще 5 населенных пунктов.

Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на передовых в Украине произошло 167 боевых столкновений. Агрессор совершил один ракетный и 56 авиаударов, запустив одну управляемую ракету, 81 КАБ и 437 дронов-камикадзе, а также более трех тысяч обстрелов.

DeepState: Оккупанты захватили Ясную Поляну1 ноября 2024, 22:50 • 16050 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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