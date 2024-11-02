DeepState: Оккупанты захватили Ясную Поляну

Захватчики оккупировали Ясную Поляну, продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на фронте произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара (5 ракет), 52 авиационных ударов (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе, совершил 2926 обстрелов позиций наших войск.

Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState