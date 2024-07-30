Киев • УНН
По DeepState, на передовой враг продвинулся неподалеку Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном.
На передовой террористы продвинулись неподалеку Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного
Напомним
По информации Генштаба, наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении. Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанное и Яснобродовка.
DeepState: окупанти захопили Піщане та просунулися у Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу23 июля 2024, 21:37 • 37399 просмотров