На передовой террористы продвинулись неподалеку Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного - DeepState.

Напомним

По информации Генштаба, наибольшую активность захватчики проявили на Покровском направлении. Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанное и Яснобродовка.

DeepState: окупанти захопили Піщане та просунулися у Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу