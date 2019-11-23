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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19174 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104624 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81647 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104428 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116729 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147554 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Дебют Моуринью: "Вест Хэм" Ярмоленко продолжил серию поражений в АПЛ

Киев  •  УНН

 • 15029 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Матчем открытия 13 тура Английской Премьер-лиги стало противостояние "Вест Хэма" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко и лондонского "Тоттенхэма", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Игра вышла результативной. В первые 45 минут "шпоры" заработали себе гандикап в два мяча усилиями Сон Хин-Мина и Лукаса. ПО перерыве Кейн показал результат до разгромного (49 минута). Однако гола Марко Антонио на 73 минуте и Огбонна на 90 + 6 минуте позволил "молотобойцам" избежать поражения с крупным счетом - 2:3.

Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев, сыграл в 56-й минуты, и был заменен на Форналса.

Примечательно, что на посту наставника "Тоттенхэма" дебютировал Жозе Моуринью.

Это поражение стало для "Молотобойцев" третьей подряд в чемпионате. В целом же "Вест Хэм" не знает вкуса побед в АПЛ уже семь поединков подряд - 13 очков и лондонцы занимают шестнадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе "ВХ" 12 матчей, забил три мяча и отметился одной голевой передачей.

Украинские Национальные Новости

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