Дебют Моуринью: "Вест Хэм" Ярмоленко продолжил серию поражений в АПЛ

Игра вышла результативной. В первые 45 минут "шпоры" заработали себе гандикап в два мяча усилиями Сон Хин-Мина и Лукаса. ПО перерыве Кейн показал результат до разгромного (49 минута). Однако гола Марко Антонио на 73 минуте и Огбонна на 90 + 6 минуте позволил "молотобойцам" избежать поражения с крупным счетом - 2:3.

Наш футболист вышел в стартовом составе хозяев, сыграл в 56-й минуты, и был заменен на Форналса.

Примечательно, что на посту наставника "Тоттенхэма" дебютировал Жозе Моуринью.

Это поражение стало для "Молотобойцев" третьей подряд в чемпионате. В целом же "Вест Хэм" не знает вкуса побед в АПЛ уже семь поединков подряд - 13 очков и лондонцы занимают шестнадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе "ВХ" 12 матчей, забил три мяча и отметился одной голевой передачей.