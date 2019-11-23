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Дебют Моурінью: "Вест Хем" Ярмоленка продовжив серію поразок в АПЛ

Київ • УНН

 • 15032 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Матчем-відкриття 13 туру Англійської Прем’єр-ліги стало протистояння "Вест Хема" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка та лондонського "Тоттенхема", передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Гра вийшла результативною. У перші 45 хвилин "шпори" заробили собі гандикап в два м'ячі зусиллями Сон Хин-Міна та Лукаса. ПО перерві Харрі Кейн довів результат до розгромного (49 хвилина). Однак голи Марко Антоніо на 73 хвилині та Огбонни на 90 + 6 хвилині дозволив "молотобійцям" уникнути поразки з великим рахунком – 2:3.

Наш футболіст вийшов у стартовому складі господарів, відіграв до 56-ї хвилини, і був замінений на Форналса.

Примітно, що на посту наставника "Тоттенхема" дебютував Жозе Моурінью.

Ця поразка стала для "Молотобійців" третьою поспіль у чемпіонаті. Загалом же "Вест Хем" не знає смаку перемог в АПЛ уже сім поєдинків поспіль - 13 очок і лондонці посідають 16-у сходинку в турнірній таблиці.

Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі "ВХ" 12 матчів, забив три м’ячі та відзначився однією гольовою передачею.

Українські Національні Новини

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