Дебаты по референдуму о независимости Шотландии возобновят во вторник

Дебаты были приостановлены в среду во второй половине дня после теракта в Лондоне, в результате которого четыре человека погибли .

Председатель Кен Макинтош вынес решение, о неуместности продолжения дискусиии.

Должностные лица парламента встретились в четверг утром и решили, что обсуждение и голосование будет перенесено на 14:20 во вторник на следующей неделе.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку у парламента террористическим актом.

Семь арестов провели в связи с терактом у британского парламента .