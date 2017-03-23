Дебаты по референдуму о независимости Шотландии возобновят во вторник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Дебаты шотландского парламента о том, чтобы провести второй референдум о независимости будет восстановлено в следующий вторник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС .
Дебаты были приостановлены в среду во второй половине дня после теракта в Лондоне, в результате которого четыре человека погибли .
Председатель Кен Макинтош вынес решение, о неуместности продолжения дискусиии.
Должностные лица парламента встретились в четверг утром и решили, что обсуждение и голосование будет перенесено на 14:20 во вторник на следующей неделе.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку у парламента террористическим актом.
Семь арестов провели в связи с терактом у британского парламента .