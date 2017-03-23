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Дебати щодо референдуму про незалежність Шотландії поновлять у вівторок

Київ • УНН

 • 6955 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Дебати шотландського парламенту про те, щоб провести другий референдум про незалежність буде відновлено наступного вівторка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.

Дебати були припинені в середу в другій половині дня після теракту в Лондоні, внаслідок якого чотири людини загинули.

Головуючий Кен Макінтош виніс рішення, щодо недоречності продовження дискусіїї.

Посадові особи парламенту зустрілися в четвер вранці і вирішили, що обговорення і голосування буде перенесено на 14:20 у вівторок на наступному тижні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

Сім арештів провели у зв’язку з терактом біля британського парламенту.

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