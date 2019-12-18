DCH Ярославского начала подготовительные работы по строительству аэропорта в Днепре

Как сообщают местные СМИ, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко в ходе презентации “Стратегии развития Днепропетровской области на 2020 год” показал визуализации будущих воздушных ворот региона.

Напомним, что проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства. Финансирование госчасти работ (строительство аэродрома) по проекту, определенному Президентом Украины Владимиром Зеленским одним из важнейших приоритетов развития инфраструктуры Днепра, выделено ВРУ в Государственном бюджете — 2020.

Частные инвестиции предоставит Александр Ярославский, чья группа DCH займется строительством аэровокзального комплекса. Бизнесмен готов инвестировать в проект 70 миллионов долларов США и рассчитывает в перспективе на пассажиропоток около 4 миллионов путешественников в год.

“Частный инвестор продемонстрировал, как будет внешне выглядеть аэропорт и терминал. Австрийское архитектурное бюро уже сделало внешнюю концепцию аэропорта. Сейчас начинается проектирование внутреннего сооружения терминала, после чего группа DCH определит строительную компанию. Зимой или в начале весны будет понятно, кто будет строить терминал, а в апреле мы уже будем понимать после проведения тендера, кто будет строить взлетную полосу”, — рассказал Бондаренко.

Участвовавший на мероприятии первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов подчеркнул важность проекта по строительству аэропорта в Днепре, за которым со стороны властей ведется пристальное наблюдение.

“Мы рады, что Днепропетровская ОГА подхватила наш курс развития и уже имеет определенные достижения. Из хороших начинаний — строительство нового аэропорта. Этого на протяжении многих лет ожидали жители всей Днепропетровской области. Государство уже выделило 1,2 млрд грн. на реализацию этого проекта. Строительство аэропорта является одной из важных задач, за которыми мы пристально наблюдаем”, — подчеркнул представитель Офиса Президента Зеленского.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович назвал создание современного аэропорта в Днепре мегаприоритетом национального и регионального масштаба: “Если мы говорим о хорошем авиасообщении, то в городе Днепре аэропорт пока что слабое место. Все понимают глубину этой проблемы и видят, что это является мегаприоритетом в стране и регионе. С появлением нового аэропорта настанет долгожданное облегчение”.

“За данным роликом-визуализацией стоит много проделанной работы проектными командами, которые трудятся каждый день. За первую половину 2020 года будет подготовлена вся техническая документация, мы разработаем проект и выберем застройщика посадочной полосы, а частный инвестор лично выберет застройщика терминала, который будет полностью обновлен. В июле 2020 мы планируем начать строительство взлетно-посадочной полосы, одновременно инвестор начнет строительство терминала”, — заявил Александр Бондаренко, отметив, что участники мероприятия из Киева ощутили на себе все сомнительные “прелести” старого аэропорта.

“Два дня аэропорт Днепра не мог принять наших почетных гостей. Когда мы его сделаем, сможем принимать гостей и при плохих погодных условиях, потому что будет новая навигационная система класса 2А и диспетчеры смогут принимать самолеты даже в сильный туман. Сейчас нет технологической возможности принять самолеты и бортпилоты возвращаются в пункт отправления. Бизнесмены жалуются, что не могут приглашать в Днепр своих партнеров из других стран и городов, потому что в город проблемно добираться. Новый аэропорт — это наша качественная связь с миром”, — рассказал глава ДнепрОГА и напомнил, что после модернизации при участии DCH Александра Ярославского аэропорт получит современные навигационные системы и сможет принимать крупнейший современный авиалайнер — Боинг 777. В результате модернизации аэропорт Днепра станет второй резервной площадкой после Борисполя.