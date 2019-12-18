DCH Ярославського розпочала підготовчі роботи з модернізації аеропорту в Дніпрі

ukru
08:36 • 32062 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 41657 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 67889 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 70594 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 113870 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164759 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 264254 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261413 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255044 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236274 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 56611 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 62738 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 80053 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 80912 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 64741 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 32052 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 67874 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 70584 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 44389 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 80912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 1926 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 96758 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 47721 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 145011 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157488 перегляди
Актуальне
DCH Ярославського розпочала підготовчі роботи з модернізації аеропорту в Дніпрі

DCH Ярославського розпочала підготовчі роботи з модернізації аеропорту в Дніпрі

Київ • УНН

 • 4103 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Проектна команда Групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського розпочала виконання відповідних робіт з підготовки до будівництва нового Міжнародного аеропорту "Дніпро", повідомляє УНН.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, глава Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в ході презентації "Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік" показав візуалізації майбутніх повітряних воріт регіону.

Нагадаємо, що проект буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Фінансування держчастка робіт (будівництво аеродрому) за проектом, визначеним Президентом України Володимиром Зеленським одним з найважливіших пріоритетів розвитку інфраструктури Дніпра, виділено ВРУ в Державному бюджеті - 2020.

Приватні інвестиції надасть Олександр Ярославський, чия група DCH займеться будівництвом аеровокзального комплексу. Бізнесмен готовий інвестувати в проект 70 мільйонів доларів США і розраховує в перспективі на пасажиропотік близько 4 мільйонів мандрівників на рік.

"Приватний інвестор продемонстрував, як буде зовні виглядати аеропорт і термінал. Австрійське архітектурне бюро вже зробило зовнішню концепцію аеропорту. Зараз починається проектування внутрішнього споруди терміналу, після чого група DCH визначить будівельну компанію. Взимку або на початку весни буде зрозуміло, хто буде будувати термінал, а в квітні ми вже будемо розуміти після проведення тендера, хто буде будувати злітну смугу ", - розповів Бондаренко.

Брав участь на заході перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофимов підкреслив важливість проекту з будівництва аеропорту у Дніпрі, за яким з боку влади ведеться пильне спостереження.

"Ми раді, що Дніпропетровська ОДА підхопила наш курс розвитку і вже має певні досягнення. З хороших починань - будівництво нового аеропорту. Цього протягом багатьох років чекали жителі всієї Дніпропетровської області. Держава вже виділила 1,2 млрд грн. на реалізацію цього проекту. Будівництво аеропорту є однією з важливих задач, за якими ми пильно спостерігаємо ", - підкреслив представник Офісу Президента Зеленського.

Перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович назвав створення сучасного аеропорту в Дніпрі мегапріорітетом національного і регіонального масштабу: "Якщо ми говоримо про хороше авіасполучення, то в місті Дніпрі аеропорт поки що слабке місце. Всі розуміють глибину цієї проблеми і бачать, що це є мегапріорітетом в країні і регіоні. З появою нового аеропорту настане довгоочікуване полегшення ".

"За даними роликом-візуалізацією варто багато виконаної роботи проектними командами, які працюють кожен день. За першу половину 2020 року підготовлена вся технічна документація, ми розробимо проект і виберемо забудовника посадкової смуги, а приватний інвестор особисто вибере забудовника терміналу, який буде повністю оновлений. У липні 2020 ми плануємо почати будівництво злітно-посадкової смуги, одночасно інвестор почне будівництво терміналу ", - заявив Олександр Бондаренко, зазначивши, що учасники заходу з Києва відчули на собі всі сумнівні" принади "старого аеропорту.

"Два дні аеропорт Дніпра не міг прийняти наших почесних гостей. Коли ми його зробимо, зможемо приймати гостей і при поганих погодних умовах, тому що буде нова навігаційна система класу 2А і диспетчери зможуть приймати літаки навіть в сильний туман. Зараз немає технологічної можливості прийняти літаки і бортпілоти повертаються в пункт відправлення. Бізнесмени скаржаться, що не можуть запрошувати в Дніпро своїх партнерів з інших країн і міст, тому що в місто проблемно добиратися. Новий аеропорт - це наша якісний зв'язок зі світом ", - розповів глава ДнепрОГА і нагадав, що після модернізації за участю DCH Олександра Ярославського аеропорт отримає сучасні навігаційні системи і зможе приймати найбільший сучасний авіалайнер - Боїнг 777. У результаті модернізації аеропорт Дніпра стане другою резервною майданчиком після Борисполя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.86
Bitcoin
$84,123.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,036.50
Ethereum
$1,974.95