ГБР задержало налоговика с Буковины за "пьяное" ДТП с погибшим
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) задержало налоговика Буковины за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб человек, сообщили УНН в ГБР.
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"Работники ГБР... задержали работника Новоселицкой Государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 26-летний мужчина", - сказано в сообщении.
Детали
Как отмечается, по предварительной информации, 11 февраля 2022 года около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном авто допустил столкновение с другой машиной, водитель которой в результате возникшего дорожно-транспортного происшествия погиб на месте происшествия.
"По результатам прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в крови водителя обнаружены алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных. Чиновник задержан. Детали трагического происшествия устанавливаются", - заявили в ГБР.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.
Напомним
На Буковине маршрутка перевернулась в результате столкновения с грузовиком.