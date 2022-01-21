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ГБР установило первого убитого активиста Майдана

ГБР установило первого убитого активиста Майдана

Киев • УНН

 • 18783 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Государственное бюро расследований установило, что первым убитым активистом Майдана 2014 года стал львовянин Юрий Вербицкий. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Здесь есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз. На данный момент, кто является первым убитым по времени - это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян по времени. Но по последним данным — это Вербицкий. То есть Нигоян, Жизневский и Сеник — это три убийства, которые не раскрыты, но следователями ГБР активизирована работа по этому направлению”, — рассказал Яблонский.

Добавим

Долгое время первым убитым активистом Майдана считался Сергій Нигоян, который погиб 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельного ранения.

Дополнение

В 2020 году ГБР завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко во время событий “Революции Достоинства”.

В декабре 2020 года было завершено досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника “Самообороны Євромайдану Черкасской области” — журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию “дел Майдана” сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

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