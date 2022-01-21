ДБР встановило першого вбитого активіста Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне бюро розслідувань встановило, що першим вбитим активістом Майдану 2014 року став львів'янин Юрій Вербицький. Про це повідомив заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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“Проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз. На даний момент, хто є першим убитим за часом — це Юрій Вербицький або Сергій Нігоян за часом. Але за останніми даними — це Вербицький. Тобто Нігоян, Жизневський та Сеник — це три вбивства, які не розкриті, але слідчими ДБР активізована робота по цьому напрямку”, — розповів Яблонський.
Додамо
Довгий час першим вбитим активістом Майдану вважався Сергій Нігоян, який загинув 22 січня 2014 року у центрі Києва, на вулиці Грушевського, від вогнепального поранення.
Доповнення
У 2020 році ДБР завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення і катування Ігоря Луценка під час подій “Революції Гідності”.
У грудні 2020 року було завершено досудове розслідування стосовно одного з виконавців викрадення та вбивства активіста і учасника “Самооборони Євромайдану Черкаської області” — журналіста Василя Сергієнка.
Нагадаємо, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування “справ Майдану” повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка.