ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка та вбивства Вербицького
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. ДБР завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення і катування Ігоря Луценка під час подій "Революції Гідності". Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує УНН.
"Слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках... завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони підозрюються у:
▪️ незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);
▪️ створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України;
▪️ незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020).
Один із фігурантів також підозрюється в:
▪️ умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);
▪️ катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
▪️ підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020);
▪️ службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020).
Також вказується, що у зв'язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.
"Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду", - резюмували у ДБР.
Як повідомлялося раніше в УНН, підозрюваному у викраденні Луценка та Вербицького повідомили про нову підозру.