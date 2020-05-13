Справи Майдану: підозрюваному у викраденні Луценка та Вербицького повідомили про нову підозру

У повідомленні зазначено, що 13 травня прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, підозрюваному у незаконному викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього, повідомлено про нову підозру. Особа підозрюється у підбуренні та пособництві у службовому підробленні, а також використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

"За даними слідства, чоловік, достовірно знаючи, що з 9 квітня 2014 року його підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та оголошено у міжнародний розшук, переховувався від органів досудового розслідування. Щоб уникнути затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, він підбурив службових осіб до виготовлення підробних документів з його фото на ім’я іншої особи, які використовував як справжні.

На теперішній час триває робота щодо встановлення інших осіб, які сприяли підозрюваному у переховуванні від органів слідства", - повідомили в Офісі.

Нагадаємо, особу було затримано у березні 2020 року за підозрою у незаконному викраденні активістів 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, їх катуванні та вбивстві Юрія Вербицького (п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146 КК України). Наразі він перебуває під вартою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.