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Дела Майдана: подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого сообщили о новом подозрении

Киев • УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Подозреваемому в незаконном похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего, сообщено о новом подозрении - использование поддельных документов. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Дела Майдана: подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого сообщили о новом подозрении

В сообщении отмечается, что 13 мая прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований, подозреваемому в незаконном похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего, сообщено о новом подозрении. Лицо подозревается в подстрекательстве и пособничестве в служебном подлоге, а также использовании заведомо подложного документа, совершенном повторно (ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

"По данным следствия, мужчина, зная, что с 9 апреля 2014 года его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и объявлен в международный розыск, скрывался от органов досудебного расследования. Чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности, он подбил должностных лиц к изготовлению поддельных документов с его фото на имя другого лица, что использовал как настоящие.

В настоящее время продолжается работа по установлению других лиц, которые способствовали подозреваемому в укрывательстве от органов следствия", - сообщили в Офисе.

Напомним, лицо было задержано в марте 2020 года по подозрению в незаконном похищении активистов 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы г. Киева, их истязании и убийстве Юрия Вербицкого (п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч . 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146 УК Украины). Сейчас он находится под стражей.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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