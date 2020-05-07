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ГБР расследует, по каким причинам Минэнерго ограничило производство электроэнергии на АЭС

Киев • УНН

 • 13108 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в связи с тем, что должностные лица Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины вывели в резерв государственные АЭС и увеличили объем закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР расследует, по каким причинам Минэнерго ограничило производство электроэнергии на АЭС

"Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работа на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

Указано, что в связи с этим решением происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам Государственного бюджета Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, украинцев заверили, что сокращение профицита производства электроэнергии не повлияет на ее цену.

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