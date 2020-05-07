Українців запевнили, що скорочення профіциту виробництва електроенергії не вплине на її ціну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В НАЕК “Енергоатом” запевнили, що скорочення профіциту виробництва не повинно вплинути на збільшення ціни електроенергії для кінцевих споживачів. Про це повідомляє УНН із посиланнм на пресслужбу компанії.
“Обсяги виробленої НАЕК „Енергоатом“ електроенергії, яку не вдалося продати на ринках двосторонніх договорів, „на добу наперед“ та внутрішньодобовому ринку, постачальники для кінцевих споживачів продають переважно за ціною, що стоїть у контрактах з іншими виробниками електроенергії, які подають заявки на розвантаження в межах балансуючого ринку. Тому зменшення виробітку електроенергії на атомних електростанціях (АЕС), відповідно до нового прогнозного балансу електроенергії, не матиме помітного впливу на ціну електроенергії для кінцевого споживача”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що криза в електроенергетичному секторі спричинена різким зниженням споживання, на фоні якого в енергосистемі виник профіцит електроенергії. І він призвів до серйозних наслідків не лише з точки зору балансування енергосистеми, але й функціонування самого ринку електроенергії.
“Зменшення генерації АЕС в новому прогнозному балансі електроенергії не вплине на ті обсяги „Енергоатому“, які можна продати постачальникам для кінцевих споживачів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг планує змінити діючий тариф для населення за електрику, відмінивши пільговий тариф до 100 кВТ-год або з липня цього року, або з 2021 року.