Украинцев заверили, что сокращение профицита производства электроэнергии не повлияет на ее цену

“Объемы производимой НАЭК „Энергоатом“ электроэнергии, которую не удалось продать на рынках двусторонних договоров, „на сутки вперед“ и внутресуточном рынке, поставщики для конечных потребителей продают преимущественно по цене, стоит в контрактах с другими производителями электроэнергии, которые подают заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка. Поэтому уменьшение выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС), в соответствии с новым прогнозным балансом электроэнергии, не будет заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кризис в электроэнергетическом секторе вызван резким снижением потребления, на фоне которого в энергосистеме возник профицит электроэнергии. И он привел к серьезным последствиям не только с точки зрения балансировки энергосистемы, но и функционирования самого рынка электроэнергии.

“Уменьшение генерации АЭС в новом прогнозном балансе электроэнергии не повлияет на те объемы „Энергоатома“, которые можно продать поставщикам для конечных потребителей”, — говорится в сообщении.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует изменить действующий тариф для населения за электричество, отменив льготный тариф до 100 кВт-ч или с июля этого года, или с 2021 года.