ДБР розслідує, з яких причин Міненерго обмежило виробіток електроенергії на АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування у зв’язку з тим, що посадовці Міністерства енергетики та захисту довкілля України вивели в резерв державні АЕС і збільшили обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України”, - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, посадові особи Міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Ним передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.
Вказано, що у зв'язку з цим рішенням відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків Державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Нагадаємо, українців запевнили, що скорочення профіциту виробництва електроенергії не вплине на її ціну.