ДБР розслідує, з яких причин Міненерго обмежило виробіток електроенергії на АЕС

“Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України”, - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, посадові особи Міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Ним передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Вказано, що у зв'язку з цим рішенням відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків Державному бюджету України та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, українців запевнили, що скорочення профіциту виробництва електроенергії не вплине на її ціну.