ГБР расследует ДТП в Житомирской области с участием полицейского, сбившего насмерть велосипедиста

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Чуднов Житомирской области с участием сотрудника местного отделения полиции, насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По информации следователей, милиционер своей вины не признает и сообщил, что в тот день не находился за рулем своего транспортного средства.

Событие квалифицированно как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее в УНН, в пгт Чуднов Житомирской области полиция установила личность водителя, который совершил смертельный наезд на велосипедиста. Установлено, что 6 декабря около 20:45 по ул. Соборной водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал. От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель с. Короченки, погиб.



