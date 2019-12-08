На Житомирщині поліцейський на смерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У смт Чуднів Житомирської області поліція встановила особу водія, який скоїв смертельний наїзд на велосипедиста. Підозрюваним виявився працівник місцевого відділенні поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
"Встановлено, що 6 грудня близько 20:45 по вул. Соборній у смт Чуднові водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, поїхав геть. Від отриманих травм потерпілий, як з’ясувалось 64-річний житель с. Короченки, загинув. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ", - йдеться у повідомлені.
Поліції вдалося встановити особу водія, використовуючи матеріали з камер спостереження, які зафіксували автомобіль.
"У подальшому з'ясовано особу підозрюваного, який використовує цей автомобіль. Ним виявився 35-річний житель с. Дубище Чуднівського району, працівник місцевого відділення поліції. Нині він дає свідчення слідчим, а від виконання службових обов'язків відсторонений. Усі зібрані матеріали передаються до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Одещині поліцейський, який перебував поза службою, на смерть збив чоловіка.