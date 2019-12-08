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В Житомирской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

В Житомирской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 16537 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пгт Чуднов Житомирской области полиция установила личность водителя, который совершил смертельный наезд на велосипедиста. Подозреваемым оказался работник местного отделении полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"Установлено, что 6 декабря около 20:45 по ул. Соборной в пгт Чуднове водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, уехал. От полученных травм пострадавший, как выяснилось 64-летний житель с. Короченки погиб. по данному факту было начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - говорится в сообщении.

Полиции удалось установить личность водителя, используя материалы с камер наблюдения, зафиксировавших автомобиль.

"В дальнейшем выяснилось личность подозреваемого, который использует этот автомобиль. Им оказался 35-летний житель с. Дубище Чудновского района, работник местного отделения полиции. Сейчас он дает показания следователям, а от выполнения служебных обязанностей отстранен. Все собранные материалы передаются в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину.

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