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На Одещині поліцейський насмерть збив пішохода

На Одещині поліцейський насмерть збив пішохода

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вчора ввечері на Одещині поліцейський, який перебував поза службою, насмерть збив чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Близько 20-ї години поблизу села Саф’яни на автодорозі „Ізмаїл-Одеса“ під колесами автомобіля „ВАЗ“ загинув чоловік. Зараз на місці події працюють поліцейські. Встановлюється механізм автопригоди”, — сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль рухався у напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках. Внаслідок аварії пішохід, особа якого наразі встановлюється, отримав тілесні ушкодження та помер у кареті “швидкої”.

За кермом автомобіля був працівник поліції, який перебував поза службою. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Обставини та механізм ДТП встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.

Відповідно до результатів медичного огляду, у поліцейського ознак сп’яніння не виявлено.

Нагадаємо, у Івано-Франківську чоловік на BMW збив двох пішоходів, а потім врізався в автівку Saab.

Українські Національні Новини

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