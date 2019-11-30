В Одесской области полицейский насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера вечером в Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Около 20 часов вблизи села Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" под колесами автомобиля" ВАЗ "погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой".
За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований.
Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не выявлено.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина на BMW сбил двух пешеходов, а затем врезался в автомобиль Saab.