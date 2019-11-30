В Івано-Франківську чоловік на BMW збив двох пішоходів та врізався в автівку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Івано-Франківську чоловік на BMW збив двох пішоходів, а потім врізався в автівку Saab. Один із постраждалий пішоходів наразі знаходиться у реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.
Франківські поліцейські з’ясовують обставини ДТП, у якій водій легковика на пішохідному переході наїхав на двох людей. Наразі потерпілі у лікарні, а водія затримано.
“29 листопада о 20:20 сталася аварія в Івано-Франківську неподалік кільця. Поліцейськими встановлено, що по вул. Крихівецькій 19-річний водій BMW 320, мешканець Коломийщини, проявив неуважність і не надав перевагу в русі двом чоловікам-пішоходам, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду на людей водій різко повернув у ліво та зачепив автомобіль Saab”, — сказано у повідомленні.
За даними поліції, у ДТП травмувалися 34-річний і 38-річний мешканці Івано-Франківська. Їх з місця події госпіталізовано. Один з потерпілих з численними травмами перебуває в реанімації у тяжкому стані, а інший чоловік знаходиться на обстеженні, отримавши закриту черепно-мозкову травму і забійні рани голови.
Два автомобілі зазнали механічних пошкоджень, а їх водії і пасажир BMW 320 не травмувалися. Водія BMW у медзакладі перевірено на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння — тверезий.
Так, керманича BMW затримано у порядку ст. 208 КПК України. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Донеччині легковик збив жінку та зіткнувся з іншою автівкою.