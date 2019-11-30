В Івано-Франківську чоловік на BMW збив двох пішоходів та врізався в автівку

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Івано-Франківську чоловік на BMW збив двох пішоходів, а потім врізався в автівку Saab. Один із постраждалий пішоходів наразі знаходиться у реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.