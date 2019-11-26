На Донеччині легковик збив жінку та зіткнувся з іншою автівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У місті Дружківка Донецької області порушивши швидкісний режим руху водій автомобіля скоїв наїзд на жінку-пішохода та зіштовхнувся з іншим транспортним засобом. Як наслідок – постраждала отримала чисельні травми, обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 25 листопада, близько 19.00 до чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими.
На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля Hyundai, рухаючись вулицею О. Тихого, не обрав безпечну швидкість для руху та скоїв наїзд на жінку 1991 року народження, яка переходила проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi Lancer.
У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а жінку-пішохода з чисельними травмами голови й тіла доставлено до центральної міської лікарні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула людина.