В Донецкой области легковушка сбила женщину и столкнулась с другой машиной

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Дружковка Донецкой области нарушив скоростной режим движения водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода и столкнулся с другим транспортным средством. Как следствие - пострадавшая получила многочисленные травмы, оба автомобиля получили механические повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 25 ноября, около 19.00 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице О. Тихого, не выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а женщина-пешеход с многочисленными травмами головы и тела доставлена в центральную городскую больницу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек.

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