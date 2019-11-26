В Донецкой области легковушка сбила женщину и столкнулась с другой машиной
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Дружковка Донецкой области нарушив скоростной режим движения водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода и столкнулся с другим транспортным средством. Как следствие - пострадавшая получила многочисленные травмы, оба автомобиля получили механические повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 25 ноября, около 19.00 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.
На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице О. Тихого, не выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а женщина-пешеход с многочисленными травмами головы и тела доставлена в центральную городскую больницу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек.