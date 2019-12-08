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ДБР розслідує ДТП на Житомирщині за участі поліцейського, який на смерть збив велосипедиста

ДБР розслідує ДТП на Житомирщині за участі поліцейського, який на смерть збив велосипедиста

Київ • УНН

 • 13701 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини смертельної ДТП на Житомирщині за участю поліцейського, який на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в місті Чуднові Житомирської області за участю працівника місцевого відділення поліції, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, правоохоронець своєї вини не визнає та повідомив, що того дня не перебував за кермом свого транспортного засобу.

Подію кваліфіковано, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося раніше в УНН, у смт Чуднів Житомирської області поліція встановила особу водія, який скоїв смертельний наїзд на велосипедиста. Встановлено, що 6 грудня близько 20:45 по вул. Соборній водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, поїхав геть. Від отриманих травм потерпілий, як з’ясувалось 64-річний житель с. Короченки, загинув.

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