ГБР провело обыски и изъяло документы в КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что провело обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью, пишет УНН.
Цитата
«Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью. Во время выемки среди прочего были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности, о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка.
«Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, выполнены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет почти 149 млн гривен», - отмечается в сообщении.
Так, сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.
«Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Как сообщают СМИ, речь идет о парке "Муромец".
Дополнение
В департаментах КГГА прокуратура провела обыски по факту незаконной передачи в пользование земельных участков, расположенных в центре Киева.