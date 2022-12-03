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ДБР провело обшуки та вилучило документи у КМДА

ДБР провело обшуки та вилучило документи у КМДА

Київ • УНН

 • 1354715 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що провело обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою, пише УНН.

Цитата

«Працівники ДБР провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою. Під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства, товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку.

«Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень», - зазначається в повідомленні.

Так, працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

«Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про парк "Муромець".

Доповнення

У департаментах КМДА прокуратура провела обшуки за фактом незаконного передання в користування земельних ділянок, які розташовані у центрі Києва.

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