ГБР провело первое задержание
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Следователи Государственного бюро расследований задержали директора государственного предприятия Минобороны за получение неправомерной выгоды. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
"12 декабря следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины после получения неправомерной выгоды в размере 2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
"Задержанный требовал передать ему 2 тысячи долларов за влияние на принятие решения по непризову на военную службу. В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также неотложного призыва его на военную службу", - добавили в ведомстве.
Этот факт задокументирован процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Директор были задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъято.
Проводятся следственные действия. Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Государственное бюро расследований открыло 60 собственных уголовных производства.