Майже 60 проваджень було відкрито ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило 60 власних кримінальних провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
ДБР вже відкрило 60 власних кримінальних проваджень: "Це і військові злочини, і злочини, вчинені правоохоронцями, державними службовцям. На цей час проводяться слідчі дії", - про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час брифінгу.
"До ДБР за підслідністю вже передали біля 300 проваджень. Половина з них – це провадження, що були зареєстровані до 27 листопада, тобто до початку роботи Бюро. Майже всі – з військової прокуратури", – сказав він.
"ДБР мало розпочати роботу з чистого аркушу та відкривати власні кримінальні провадження. Також до нас мають бути передані провадження, відкриті після 27 листопада. У такому випадку ми будемо ефективними та зможемо відповідати за результати роботи. Якщо нам зараз скерують тисячі, десятки тисяч проваджень, говорити про ефективність буде складно. З цією позицією погоджується Генеральний прокурор України", – додав Труба.
Директор Бюро наголосив, що згідно з законодавством, органи прокуратури до 20 листопада 2019 року мають можливість завершити існуючі кримінальні провадження. Він додав, що цього часу буде достатньо, щоб їх закрити.
Нагадаємо, сьогодні був представлений директор територіального управління Державного бюро розслідування (ДБР) у Києві Руслан Марчук.