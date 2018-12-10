Почти 60 производств было открыто ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственное бюро расследований открыло 60 собственных уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
ГБР уже открыло 60 собственных уголовных производств: "Это и военные преступления, и преступления совершенные правоохранителями, государственными служащим. В настоящее время проводятся следственные действия", - об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время брифинга.
"К ГБР по подследственности уже передали около 300 производств. Половина из них - это производство, зарегистрированных до 27 ноября, то есть до начала работы Бюро. Почти все - из военной прокуратуры", - сказал он.
"ГБР должно было начать работу с чистого листа и открывать собственные уголовные производства. Также к нам должны быть переданы производства, открытые после 27 ноября. В таком случае мы будем эффективными и сможем отвечать за результаты работы. Если нам сейчас направлены тысячи, десятки тысяч производств, говорить об эффективности будет сложно. С этой позицией согласен Генеральный прокурор Украины", - добавил Труба.
Директор Бюро отметил, что согласно законодательству, органы прокуратуры до 20 ноября 2019 имеют возможность завершить существующие уголовные производства. Он добавил, что этого времени будет достаточно, чтобы их закрыть.
Напомним, сегодня был представлен директор территориального управления Государственного бюро расследования (ГБР) в Киеве Руслан Марчук.