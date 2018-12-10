Теруправління ДБР у Києві отримало очільника
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні був представлений директор територіального управління Державного бюро розслідування (ДБР) у Києві Руслан Марчук. Про це під час брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні представив директора територіального управління (у місті Києві – ред.)", - зазначив голова ДБР, представляючи Руслана Марчука.
За його словами, відомство має намір збільшити кількість слідчих у територіальних управліннях, однак це збільшення буде відбуватись у межах штатного розпису. Кількість працівників ДБР, за штатним розкладом, становить усього 1500, але це замала кількість.
"Ми не піднімаємо на цьому етапі питання щодо кількісного збільшення, оскільки ми не провели ще аналізу. За 2-3 місяці ми зможемо порівнювати кількість слідчих і кількість проваджень і говорити про ймовірну потребу збільшення", - зазначив Труба.
При цьому він додав, що наразі набір кадрів ще триває. Із 700 вакантних посад, на які був оголошений конкурс, 550 вже вдалось заповнити.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження про запуск роботи ДБР.