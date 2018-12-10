Теруправление ГБР в Киеве получило директора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня был представлен директор территориального управления Государственного бюро расследования (ГБР) в Киеве Руслан Марчук. Об этом во время брифинга рассказал директор ГБР Роман Труба во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я сегодня представил директора территориального управления (в Киеве - ред.)", - отметил глава ГБР, представляя Руслана Марчука.
По его словам, ведомство намерено увеличить количество следователей в территориальных управлениях, однако это увеличение будет происходить в пределах штатного расписания. Количество сотрудников ГБР, по штатному расписанию, составляет всего 1500, но это малое количество.
"Мы не поднимаем на этом этапе вопрос о количественном увеличении, поскольку мы не провели еще анализа. За 2-3 месяца мы сможем сравнивать количество следователей и количество производств и говорить о вероятной необходимости увеличения", - отметил Труба.
При этом он добавил, что сейчас набор кадров продолжается. Из 700 вакантных должностей, на которые был объявлен конкурс, 550 уже удалось заполнить.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о запуске работы ГБР.